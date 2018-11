Ook afscheidnemende gedeputeerden ontvangen royale uittredingspremie, Vercamer zelfs 365.000 euro

Over een drietal weken zouden we een coalitie kunnen hebben in Denderleeuw. Dat zegt huidig eerste schepen Jan De Nul van CD&V. Welke partijen in die meerderheid zullen zitten, wil De Nul nog niet kwijt. Maar het zal alvast een coalitie zijn zonder Vlaams Belang. Die partij werd op 14 oktober de grootste in Denderleeuw. Het reikte de hand naar CD&V, maar daar zijn ze duidelijk: er komt geen gesprek met Vlaams Belang.