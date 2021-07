Ongeval met vrachtwagen in de Waaslandhaven: wegdek besmeurd met hydraulische olie

Rond de middag is op de E17, op de grens van Kalken en Overmere, een spectaculair ongeval gebeurd. Richting Antwerpen moest een vrachtwagenchauffeur plots uitwijken voor een andere truck, die aan het invoegen was. Daarbij verloor hij de controle over het stuur en belandde hij in de gracht. De chauffeur ramde ook nog een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse omdat er werd gevreesd dat de chauffeur klem zat in zijn stuurcabine. Dat bleek gelukkig niet zo. De man liep enkel lichte verwondingen op, maar moest wel naar het ziekenhuis worden overgebracht. De takeling nam wel heel wat tijd in beslag, omdat de vrachtwagen vorkliften vervoerde.