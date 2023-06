De voorbije zeven dagen zijn er in de Waaslandhaven in totaal 12 drugsuithalers opgepakt en aangehouden. De eerste 6 uithalers werden gearresteerd in de nacht van vrijdag op zaterdag, vorig weekend, op kaai 1742. Daar ging het om 6 Nederlanders: 5 meerderjarigen en 1 minderjarige. Op dezelfde kaai troffen de Federale en Scheepvaartpolitie twee dagen later opnieuw 5 uithalers aan, ook met de Nederlandse nationaliteit, en opnieuw 1 in de nacht daarop. De 11 meerderjarige verdachten zijn nu aangehouden pop verdenking van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie, en het onrechtmatig binnendringen in een havenfaciliteit. De minderjarige verdachte is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.