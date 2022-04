Onderzoekscommissie kinderopvang van start onder leiding van Koen Daniëls

In het Vlaams Parlement is de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderdagverblijven van start gegaan. Voorzitter van de commissie is N-VA-parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas. Dorpsgenote en burgemeester van Sint-Gillis-Waas Maaike De Rudder van CD&V is gewoon lid van de commissie. Freya Saeys van Open Vld uit Lebbeke is ondervoorzitter. Eerder deze maand besliste het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te starten die zich moet buigen over de veiligheid in de crèches. Aanleiding was het overlijden van een baby in kinderdopvang 't Sloeberhuisje in Mariakerke. Het zoveelste in een lange rij van gevallen van mishandeling en verwaarlozing in de Vlaamse kinderdagverblijven. Tegen 1 juli wil de commissie een eindverslag klaar hebben.