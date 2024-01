Onderzoek naar voormalig bestuurslid jongerenafdeling Vlaams Belang Sint-Lievens-Houtem

De dode vrouw van 74 jaar die gisteren werd teruggevonden in Grembergen bij Dendermonde is om het leven gekomen door een spijtig ongeval. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Gisterenmiddag werd het lichaam van de vrouw gevonden in haar huis in de Lijsterlaan. De buren hadden al twee dagen niets meer van haar gehoord en ook de rolluiken waren al die tijd naar beneden. Het parket begon een onderzoek naar haar overlijden, maar daaruit blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel is.