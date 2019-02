Onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel bij transportreus Jost Group

De firma Rebuco uit Geraardsbergen en de zaakvoerder zijn schuldig aan de asbestvervuiling van de speeltuin in het stadspark van Ninove in 2011. De vervuiling van de speeltuin, die toen nieuw werd aangelegd, werd ontdekt net voor de opening ervan. De toplaag bleek brokken asbestafval te bevatten. De stad besloot de speeltuin niet te openen en de grond eerst te saneren. Omdat de firma Rebuco de grond hier had geleverd, net als op vier andere getroffen locaties in de stad, dienden de stad Ninove en het Autonoom Gemeentebedrijf klacht in. De strafrechter in Dendermonde heeft het bedrijf en de zaakvoerder nu veroordeeld tot een boete van respectievelijk 16.000 euro en 8.000 euro. Het vonnis betekent ook dat de stad nu ook stappen kan ondernemen om de kosten voor aanleg en sanering van de speeltuin bij het bedrijf te recupereren.