Onderzoek naar roofmoord op David Polfliet is afgerond

De drie verdachten van de roofmoord op David Polfliet in Beveren, drie en een half jaar geleden, blijven vrij onder voorwaarden. Een tijdje voor het proces begint, moeten ze zich wel melden in de gevangenis. Maar, het is nog niet zeker welk proces het wordt. Moeten ze naar het Hof van Assisen of naar de correctionele rechtbank? De zaak is daarom doorverwezen naar de procureur-generaal in Gent, en hij zal dat bepalen. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vandaag beslist. Op het moment van de feiten waren de drie verdachten nog minderjarig, maar ze zullen als volwassenen berecht worden.