U heeft ze wellicht ook al gezien, de harde beelden van het Spaanse politieoptreden naar aanleiding van het referendum in Catalonië. En iedereen heeft er ook iets over te zeggen. "Het is erg dat het allemaal is kunnen gebeuren terwijl de hele wereld toekeek." Dat is de mening van Bernd Van Besauw. Van Besauw is OCMW-raadslid in Sint-Niklaas voor de N-VA, en was één van de 230 internationale waarnemers tijdens het referendum. Hij is net terug en vertelt onze redactie wat hij meegemaakt heeft.