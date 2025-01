Onderzoek naar Bende van Nijvel wordt heropend door schriftje met nummerplaten van broers uit Opwijk

Het dossier van de Bende van Nijvel wordt heropend, en dat nog geen half jaar nadat het eigenlijk definitief was afgesloten. Het meest complexe misdaaddossier van ons land wordt dan toch nog eens nieuw leven ingeblazen door de vondst van twee schriftjes van twee broers uit Opwijk. In die schriftjes zou de nummerplaat van een auto staan, die mogelijk tijdens de aanslag in Aalst gebruikt is. Die schriftjes zitten al langer in het dossier, maar zijn nooit echt onderzocht, en de getuigen zijn ook nooit ondervraagd. Dat zal nu dus wel moeten gebeuren.