Onderzoek na inbeslagname van bijna 400 dode kippen in Herzele

Er loopt een gerechtelijk onderzoek nadat er vorige week 790 kippen in beslag zijn genomen in Herzele. De politie kreeg een oproep over kippen die al een tijdlang in transportbakken zaten in een loods in Herzele. Aanvankelijk dachten ze dat het over 100 kippen ging, maar in realiteit waren het er dus bijna 8 keer zoveel. 380 kippen waren reeds overleden. Dierenasiel Ark Van Pollare in Lennik ontfermt zich nu over de dieren, maar zijn enorm aangeslagen. De kippen zaten wellicht al meer dan een week in de transportbakken, zonder eten of drinken. Uiteindelijk konden er 410 kippen gered worden.