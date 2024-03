Ondanks geen fysiek contact wordt Zottegemnaar (20) toch vervolgd voor verkrachting, 16-jarige meisjes werden virtueel geterroriseerd

In Stekene is de politie een onderzoek gestart naar een mogelijke exhibitionist. De man werd gezien in het centrum van de gemeente, in een steegje aan de Stadionstraat. In de buurt zijn er enkele supermarkten en sportterreinen. Een getuige maakte melding van een nogal mollige man die waarschijnlijk net boodschappen was gaan doen. Het is niet de eerste keer dat er in de buurt een exhibitionist opduikt. Eind vorig jaar had de politie er al eens een verdachte opgepakt, een man van 55 uit de gemeente. Die is toen voorgeleid bij het parket en onder strikte voorwaarden opnieuw vrijgelaten. Deze keer gaat het om een andere man.