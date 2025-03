Ondanks 50 dagen protest komt er maar weinig respons van de politiek op de noodkreet van de mama van Francis Aerts

Vrijdag zal ze precies 50 dagen na elkaar actie gevoerd hebben op de brug waar ze haar zoon verloor. Ik heb het over Efua, de mama van Francis Aerts. Ze protesteert de hele tijd al, in weer en wind, tegen de veel te lichte straf die de doodrijder van haar zoon kreeg in beroep. Aan die straf kan ze niks meer veranderen. Maar ze wil wel dat er nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer wordt ingevoerd. Ondanks dat haar oproep al vele malen in de media is geweest, komt er maar weinig gehoor of begrip uit politieke hoek. Zolang er geen signaal komt van de overheid blijft ze protesteren en handtekeningen verzamelen.