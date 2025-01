Het is intussen wel al zeker dat Nainggolan morgen voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen. Hij zal dus nog een nacht in de politiecel moeten doorbrengen. “Hij is fel onder de indruk”, verklaarde zijn advocaat Omar Souidi. Hij kon vanmiddag zijn cliënt zien tijdens het politieverhoor in Brussel. Hij zegt dat Nainggolan formeel ontkent iets met de zaak te maken te hebben.