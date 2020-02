Oitgeranzjeirde Jury voorspelt overwinning voor Possensje, Krejeis en de Melkmoilen

Voor de carnavalsgroepen is het uitkijken naar vanavond. Want dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn van deze 92ste editie. Elk jaar worden alle praalwagens van de carnavalsstoet beoordeeld door een jury. Op de officiële uitslag is het dus nog even wachten, maar de zogenoemde "Oitgeranzjeirde Jury" heeft traditioneel zijn uitslag al klaar. En die voorspelling is meestal een goede indicatie voor de echte prijsuitreiking van vanavond.