Wagen belandt tegen gevel na verkeersongeval in Herzele

Twee voertuigen zijn gisteravond in de Stationsstraat tegen elkaar geknald in Herzele. Eén persoon raakte lichtgewond, maar vooral de materiële schade is groot. Rond acht uur reed in de Stationsstraat een wagen tegen hoge snelheid in de flank van een andere wagen. Door de klap werd de eerste auto gekatapulteerd tegen de gevel van een woning, aan de overkant van de straat. Eén persoon raakte lichtgewond, maar de materiële schade was groot. De Stationsstraat was door het ongeval meer dan een uur afgesloten voor alle verkeer. Volgens buurtbewoners is het niet het eerste zware ongeval in de straat.