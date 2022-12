De Bulgaarse vrachtwagenchauffeur die twee jaar geleden de horrorcrash veroorzaakte in de Beverentunnel is vandaag veroordeeld. Hij heeft 30 maanden cel gekregen. Hij heeft een rijverbod van vijf jaar en hij moet ook een boete betalen. Dat heeft de politierechter in Sint-Niklaas beslist. De trucker reed bijna drie jaar geleden aan volle snelheid in op een file in de Beverentunnel. Bij die crash vielen toen twee doden en een vijftigtal gewonden. De Bulgaarse trucker verklaarde dat zijn remmen niet werkten, maar onderzoek spreekt dat tegen. Zo is er op camerabeelden te zien dat de remlichten van de vrachtwagen pas een fractie van een seconde voor de botsing oplichtten. Volgens het parket was de chauffeur gewoon niet aandachtig. De Bulgaarse trucker was niet aanwezig bij het vonnis. Hij is bij verstek veroordeeld.