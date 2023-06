Werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen vindt het onbegrijpelijk dat de plannen om de gewestweg N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen aan te pakken, weer voor enkele jaren in de koelkast moeten. Deze week raakte bekend dat de Raad van State het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de vernieuwing van dat stuk gewestweg, heeft vernietigd. Terwijl de herinrichting van de N42 al in het Gewestplan van 1978 stond. Na 45 jaar is er dus nog geen enkele schop in de grond gegaan. Zo blijft de N42 onveilig en filegevoelig en blijven de industrieterreinen moeilijk bereikbaar, zegt VOKA.