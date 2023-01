Man (33) uit Oostrozebeke komt om het leven nadat hij met auto tegen foutgeparkeerde oplegger botst

In Melsele zijn zaterdagmiddag vier leden van hetzelfde gezin gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto's. Het ongeval gebeurde iets na 2 uur, midden in een woonwijk aan de Bergmolenstraat. In een flauwe bocht reden beide wagens frontaal op elkaar in. Door de klap brak bij een van de auto's een voorwiel af. In die auto vielen ook de gewonden. Drie volwassenen en een kind werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de andere wagen, een thuisverpleegster, raakte niet gewond maar was wel zwaar onder de indruk. Door het ongeval was de Bergmolenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.