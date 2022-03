Oekraïense Ada krijgt veel steun van werkgever Bakkerij Bolleke in Velzeke

In Velzeke, bij Zottegem, zijn de mensen van bakkerij Bolleke volop in actie geschoten. Aanleiding daar is hun winkelhulp, Ada, die zelf van Oekraïne is. Haar man, ouders en grootvader zijn momenteel nog in hun thuisland. Om hen te helpen is de bakkerij hulpgoederen beginnen verzamelen. Die worden nu vannacht en de volgende dagen naar de grensstreken gebracht, met de hulp van onder meer Poolse en Roemeense vrijwilligers.