Odisee hogeschool trapt Dikketruienweek af om klimaatbewustzijn te vergroten

Er is nog steeds geen duidelijkheid over het versoepelen van de quarantaineregels in het onderwijs. Alle Belgische ministers van Onderwijs en Volksgezondheid zijn voorlopig nog niet tot een akkoord gekomen. In het Vlaams Parlement is deze middag druk gedebatteerd over de kwestie. De huidige situatie is volgens parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas onhoudbaar. Ook Vlaams minister Ben Weyts hoopt snel op een versoepeling, zodat het recht op leren voor gezonde leerlingen niet in het gedrang komt.