Momenteel liggen er zo'n 2.570 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen in ons land, dat is een kwart meer dan een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg houdt de daling nog altijd aan. Daar zijn momenteel 387 bedden ingenomen, dat is 9 procent minder dan een week geleden. En van die 387 bedden op intensieve zijn er in totaal 13 ingenomen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn er even veel als gisteren en ook als een week geleden. In totaal zijn er nu 128 patiënten opgenomen op de covid-afdelingen, dat zijn er 5 meer dan gisteren en 25 meer dan een week geleden. De grootste stijging is er vandaag in de Aalsterse ziekenhuizen.