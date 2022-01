In het onderzoek naar de twee lichamen die gisteravond aangetroffen werden in een woning in Kieldrecht, bij Beveren, is een wetsdokter aangesteld om de slachtoffers te onderzoeken. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen, dat voorlopig geen verdere informatie kan geven. De lichamen werden gevonden in een woning aan de Wilgenlaan. Het gaat om een bejaard koppel dat aangetroffen werd in de garage, maar het parket kan nog geen details geven over de identiteit of de omstandigheden. Het labo kwam ter plaatse en er is een wetsdokter aangesteld. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet of van een wanhoopsdaad. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.