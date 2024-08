Nog eens een poging om N42 recht te trekken in Herzele, openbaar onderzoek nieuwe plannen gestart

In Herzele hopen de buurtbewoners van de N42 dat de verkeerssituatie daar snel veiliger wordt. De rechttrekking van de gewestweg zit al jaren in het slop. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een nieuwe omgevingsaanvraag ingediend, en die is nu ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat er opnieuw een openbaar onderzoek loopt, en dat tot midden september. De vorige plannen werden telkens verworpen door procedures van omwonenden en actiecomités. Het is afwachten of de aangepaste plannen het deze keer wel zullen halen.