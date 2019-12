Goed nieuws voor de inwoners van Stekene. De personenbelastingen blijven op 8 procent. Dat staat in het meerjarenplan van de gemeente. In Stekene hebben burgemeester Stany De Rechter en zijn partij Gemeentebelangen een absolute meerderheid. Zo'n meerderheid kan efficiënter en zuiniger besturen, zegt de burgemeester. De komende zes jaar investeert Stekene in totaal 24,5 miljoen euro. Onder meer in riolerings- en wegenwerken en het onderhoud van voet- en fietspaden. In samenwerking met de politiezone Waasland-Noord en de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas koopt Stekene ook slimme camera's en snelheidscamera's aan. Ook de oprichting van een polyvalente cultuurzaal is één van de speerpunten van het meerjarenplan.