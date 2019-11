Ninoofse speurder draait most wanted-moordenares in de cel en kan nu met pensioen: "Eerst afkicken"

23 jaar lang was de politie naar haar op zoek, nu is ze eindelijk gevonden en opgepakt. Hilde Van Acker, een 56-jarige vrouw uit Sint-Niklaas vermoordde in 1996 een Britse zakenman. Ze zou die moord samen met haar partner gepleegd hebben. De twee stonden bekend als het duivelskoppel. Van Acker was de enige Belgische vrouw op de Most Wantedlijst van Europol. Ze zou gearresteerd zijn in Ivoorkust.