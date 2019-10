Ninoofse bestuursploeg verliest meerderheid in gemeenteraad door afwezigheid schepen

In 5 van de 27 gemeenten in onze streek is er nog steeds geen bestuursakkoord bekendgemaakt voor de komende legislatuur. Daarin staat wat er de komende vijf jaar in de gemeente gaat gebeuren. De meeste gemeenten maakten hun akkoord begin dit jaar al bekend, maar sommigen wachten tot de deadline eind dit jaar. Vandaag stelde Beveren z'n bestuursakkoord voor.