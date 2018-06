In Beveren heeft ket kartel van Groen en sp.a haar lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Ann Vermeulen van Groen. Zij is beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op twee staat Issam Benali van sp.a. Hij is federaal secretaris bij het ABVV en ook gemeenteraadslid. sp.a en Groen zitten in Beveren in de oppositie. In 2012 haalden ze bijna 12 procent van de stemmen, goed voor vier zetels. Nu vormen ze dus opnieuw één gemeenschappelijke lijst.