Nieuwjaarsreceptie Ninove: burgemeester De Jonge ambitieus het verkiezingsjaar in

De Open Vld afdeling in Temse heeft vandaag 'Temse Spreekt' gelanceerd. Een grootschalige enquête waarin iedere Temsenaar zijn of haar mening kwijt kan over de gemeente. Hiermee wil Open Vld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen terug naar wat volgens hen de essentie is van politiek. Naar de mensen luisteren en in dialoog gaan.