Nieuwe saneringsplan van 3M goedgekeurd door OVAM

Chemiebedrijf 3M in de Antwerpse haven gaat in de ruimere omgeving van haar bedrijf alle vervuilde grond in moestuinen afgraven. Concreet gaat het om tuinen in Zwijndrecht en Beveren met een moestuin of een kippenren. Dat moet na onderzoek van OVAM, omdat de grond rond de fabriek vervuild is met PFAS. Hoge concentraties van die stof zijn gevaarlijk voor de gezondheid. In een nieuw saneringsplan is beslist welke tuinen in aanmerking komen. De bewoners zelf zijn niet verplicht het te laten doen, maar het wordt wel sterk aanbevolen volgens OVAM. Het afgraven van de gronden zal starten na de zomer. In totaal moet meer dan 92.000 ton grond vervangen worden. Dat zal zo'n vier jaar duren. Nadien zullen nieuwe grondstalen genomen worden om te testen op PFAS. Intussen wordt nog altijd afgeraden om eieren van eigen kippen op te eten.