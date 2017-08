Nieuwe gevangenis Dendermonde: alvast 2 procedures van de baan

De politie vraagt, op verzoek van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, om volgend opsporingsbericht te verspreiden :Politie en gerecht vragen om uit te kijken naar Hilda HUYGENS, een vrouw uit Aalst, die sinds gisteren wordt vermist. Op donderdag 3 augustus 2017 verliet mevrouw Huygens rond de middag haar werkplaats aan de Noordlaan in Dendermonde. Daarna werd ze niet meer terug gezien.Mevrouw Huygens is 61 jaar oud. Ze is mager en ongeveer 1m70 groot. Ze heeft zwart haar tot op de schouders. Ze werd het laatst gezien in een kleed met verschillende kleuren; zwart, blauw en paars.Hebt u de vermiste vrouw nog gezien of weet u waar ze is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu@politie_zoekt Volg de opsporingsberichten in real time via Twitter en help mee vermiste personen terug te vinden.