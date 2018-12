Conner Rousseau, de 26-jarige zoon van het Sint-Niklase sp.a-boegbeeld Christel Geerts, gaat de Oost-Vlaamse sp.a-lijst trekken voor het Vlaams parlement bij de verkiezingen in mei. Dat is bevestigd aan het TV Oost Nieuws. Rousseau is als Head Social Media & Events parlementair medewerker van sp.a-voorzitter John Crombez. De lijst is op het sp.a congres in Gent goedgekeurd met tweederde van de stemmen. Het is van Freddy Willockx geleden dat Sint-Niklaas nog eens een lijsttrekker mag leveren. Freya Vandenbossche bezet plaats twee op de lijst voor het Vlaams parlement. Joris Vandenbroucke, huidig fractieleider voor sp.a in het Vlaams Parlement, trekt de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer. Jan Van Peteghem, advocaat en eveneens van Sint-Niklaas, staat daar op plaats 7.