Nieuw schepencollege Haaltert sneuvelt wellicht nog voor het is aangesteld

Het ziet ernaar uit dat het nieuwe schepencollege van Haaltert nog zal sneuvelen vooraleer het is aangesteld. Dat komt door een procedure bij de Raad van State. Haaltert is onbestuurbaar verklaard, maar tegen die onbestuurbaarheid is de oude bestuursploeg beginnen procederen. En de auditeur is van oordeel dat Haaltert eigenlijk niet onbestuurbaar is, maar enkel met wat 'ongemakken' kampt. Het gaat nog maar om een advies, maar als de Raad van State de auditeur volgt, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, dan is dat een streep door de rekening van Open & Liberaal, Centrumlijst-VLD en CD&V. Want zij zouden de nieuwe meerderheid gaan vormen. De tijd begint ondertussen wel te dringen in Haaltert. Als er in oktober, dan zijn we één jaar voor de verkiezingen, geen nieuwe ploeg is aangesteld, dan blijft alles zoals het was, en kan de onbestuurbaarheid niet meer gestemd worden.