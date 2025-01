In Schellebelle bij Wichelen is vanmiddag een nieuw dienstencentrum geopend vlakbij de terreinen van sportveld de cirkels. De naam "het warme huis" is gekozen nadat inwoners suggesties mochten insturen. Het is de bedoeling om er activiteiten te organiseren en het moet een ontmoetingsplaats worden waar mensen met elkaar gezellig kunnen samen zijn.