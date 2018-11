Niet iedereen bij CD&V Kruibeke tevreden over machtswissel

In Kruibeke is het stof na de gemeenteraadsverkiezingen nog altijd niet gaan liggen. Nadat CD&V ervoor koos om de huidige coalitie met SamenVoorKruibeke op te blazen gingen de poppen aan het dansen. Sommigen zien de keuze voor een coalitie met N-VA en enkele overlopers van DENERT als verraad. En ook binnen de CD&V zelf rommelt het, want ook daar is lang niet iedereen tevreden met hoe de onderhandelingen zijn verlopen.