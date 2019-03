Negen jaar cel gevraagd voor autobestuurder die dodelijk ongeval veroorzaakt in Sint-Niklaas

Het parket van Dendermonde heeft dan weer een 36-jarige man uit Wetteren aangehouden op verdenking van diefstal in scholen, en in een rusthuis. De man is overgebracht naar de gevangenis. De afgelopen weken waren enkele scholen in het centrum van Wetteren, en een rusthuis, meermaals het doelwit van een dief die steeds wist te ontkomen. Maar, na een oproep van een alerte schoolmedewerker kon de politie maandagmorgen een verdachte vatten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man ook de dader is van alle misdrijven.