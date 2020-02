Neergeschoten vrouw (73) in villa: verdachte is tuinman

In Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, is de reconstructie gehouden van een moord in een cannabisplantage. In de lente van vorig jaar werd in een huis aan de Wettersesteenweg het lichaam gevonden van een man. In het pand bleek ook een grote wietplantage te zijn ondergebracht. Eén verdachte zit sinds juni in de cel. Hij toonde de speurders vanmiddag hoe hij het slachtoffer om het leven bracht. Maandenlang had hij gezwegen, uit schrik voor wraakacties.