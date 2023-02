Ja, bij Dender, dat speelt in de play-downs van de Challenger Pro League, heeft kersvers trainer Timmy Simons z'n start niet gemist. Dender won vrijdagavond tegen Virton met 2-1. Dender begon als een razende aan de partij. Na vier minuten scoort M'Barki al het openingsdoelpunt, op aangeven van Myny. En even later is het Myny zelf die knap de 2-0 binnentrapt. Virton nadert nog wel tot 2-1 en is na de pauze enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Maar Dender houdt de drie punten thuis en doet zo een uitstekende zaak in de degradatiestrijd. Want het loopt nu al acht punten uit op rode lantaarn Virton.