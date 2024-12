Auto brandt uit in Nederhasselt

In Nederhasselt bij Ninove is zaterdagmiddag een auto helemaal uitgebrand. De chauffeur merkte voor hij vertrok een dieselgeur op, maar besteedde er geen verdere aandacht aan. Eenmaal onderweg, verwittigden omstaanders de man dat zijn auto in brand stond. De chauffeur zette zijn wagen aan de kant en in een mum van tijd stond deze in lichterlaaie. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Bij de brand raakte er niemand gewond of door de rook bevangen.