Nabestaanden van Aalsterse man die eind mei werd doodgeschoten in Brussel, voelen zich in de steek gelaten door justitie

De nabestaanden van Hassan, de man uit Aalst die eind mei werd doodgeschoten in Brussel, voelen zich in de steek gelaten door justitie. Dat zegt hun advocaat. Na de fatale schietpartij heeft de familie urenlang buiten aan het ziekenhuis moeten wachten, zonder enige vorm van hulp. En ook de voorbije weken krijgen ze amper of geen informatie. De familie van het slachtoffer heeft zich nu burgerlijke partij gesteld.