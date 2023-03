Nabestaanden opnieuw ontgoocheld: rechtszaak vier jaar na dood Kayleigh voor tweede keer uitgesteld

De mannen die eind 2021 een 65-jarige Manchester Cityfan uit Ninove in elkaar sloegen en voor dood achterlieten op de snelwegparking in Drongen, moeten voorlopig niet meer naar de cel. De strafrechter in Gent legt de twee hooligans, van wie één iemand uit Wetteren, drie jaar cel op. Maar volledig met uitstel. Drie andere kompanen, die terechtstonden voor schuldig verzuim, krijgen voorwaardelijke werkstraffen. Toch is de familie van het slachtoffer niet helemaal ontevreden. Want de beklaagden zullen nooit meer een voet in een voetbalstadion mogen zetten.