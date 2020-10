Naast premier De Croo nog twee Oost-Vlamingen in nieuwe regering

We keren nog even terug naar Laarne want de drie oppositiepartijen CD&V, sp.a en Groen voeren vanavond actie aan het gemeentehuis. Ze vinden dat er te weinig gemeenteraden plaatsvinden. Zo is de gemeenteraad van vanavond afgelast en eerder werd ook die van maart al geannuleerd, toen door corona. In totaal hebben dit jaar maar 6 gemeenteraden kunnen plaatsvinden. Volgens het schepencollege is dat wegens een gebrek aan agendapunten. Maar de oppositie vindt dat er genoeg is om over te vergaderen.