Na vechtpartij met schroevendraaier in Herzele: minderjarige moet maand naar gesloten instelling

De zeven minderjarigen, die werden gearresteerd na een vechtpartij op het Atheneum in Herzele vorige week, kennen hun straf. Vijf van die leerlingen krijgen voorwaarden opgelegd. Een andere leerling wordt een maand in een gesloten instelling geplaatst. En één iemand komt er vanaf zonder straf. Ze zijn allemaal tijdelijk geschorst door de school. De school gaat ook bekijken welke maatregelen er nog genomen moeten worden. Bij de vechtpartij raakten twee leerlingen gewond. Eén leerling kreeg een vuistslag in het gezicht. En een andere scholier werd zelfs verwond met een schroevendraaier.