Na positief onthaalde proefopstelling: kruispunt in Herzele krijgt definitieve verkeerslichten

In Sint-Lievens-Esse, bij Herzele, komen er definitieve verkeerslichten op het kruispunt van de Gentweg en de Schipstraat op de N42. Na een proefperiode met tijdelijke verkeerslichten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer dat beslist. De proefopstelling is er gekomen na vraag van de gemeente Herzele, omdat het kruispunt vooral voor de zwakke weggebruiker onveilig was. En dat heeft de proefperiode nu ook uitgewezen. Een boost voor de veiligheid dus, maar wel met een negatief effect op het autoverkeer tijdens de spitsuren. Maar daar wordt nog aan gewerkt, zegt het agentschap.