Na 3 jaar nog steeds geen antwoorden voor nabestaanden van Kayleigh, want rechtzaak wordt uitgesteld: "Een lijdensweg"

In Aalst is een juwelierszaak in het centrum van Aalst tijdens de openingsuren beroofd. Een man is er vandoor gegaan met een paar armbanden. Op zich is de buit geen fortuinen waard, maar de juwelier is er wel zwaar door aangeslagen. De feiten werden ook gefilmd door de bewakingscamera. Daarop is duidelijk te zien hoe de man de juwelen vlug in zijn zak steekt. De juwelier plaatste de beelden online om zo de dader te kunnen identificeren. Dat is intussen gebeurd en de man werd gecontacteerd, maar de juwelen zijn nog niet terug, zegt de zaakvoerder. Hij stapt nu met de beelden naar de politie.