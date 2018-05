En dan naar Brakel. Voormalig Open Vld-burgemeester Stefaan Devleeschouwer neemt nu ook ontslag als schepen. Devleeschouwer veroorzaakte vorige maand een zwaar verkeersongeval, waarbij een persoon zwaargewond raakte. Nadien legde hij een positieve ademtest af. Twee dagen later stapte hij op als plaatsvervangend burgemeester. In Brakel is Alexander De Croo titelvoerend burgemeester. Maar omdat De Croo vicepremier is, werden zijn taken overgenomen door Devleeschouwer. Ook De Croo hoopt dat het gerechtelijk onderzoek naar het ongeval nu snel duidelijkheid zal scheppen, om dan te bekijken of er al dan niet nog een plaats is voor Devleeschouwer op de Open Vld-lijst, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.