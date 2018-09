Alle inwoners van Sint-Niklaas krijgen deze week een opmerkelijk stripboekje in de bus. In de strip klaagt Sinterklaas over de opmars van de islam in de stad. Het idee en de uitwerking komt van de lokale afdeling van Vlaams Belang. Ook Reynaert De Vos speelt een prominente rol in de strip. Sint-Niklaas is niet meer de stad die ze ooit was, vindt de partij. De strip moet nog uitkomen, maar zorgt nu al voor afkeurende reacties.