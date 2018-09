N-VA Sint-Gillis-Waas pakt uit met 'bankenplan'

Niklas Arents, jongerenvoorzitter van de N-VA in Ninove, is dan weer uit de Vlaamse Jeugdraad gezet. Ook Arents kwam in opspraak door de Schild en Vriendenreportage. In die reportage bleek dat Schild en Vrienden van plan was om de jeugdraad van binnenuit over te nemen en te verrechtsen. Genoeg voor de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad om vier in opspraak gekomen leden, onder wie dus ook Arents, eruit te gooien. N-VA Ninove sprak eerder wel zijn vertrouwen uit in zijn jongerenvoorzitter.