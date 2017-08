N-VA: "Hopelijk wordt bestuursakkoord gerespecteerd"

Er komt sowieso een opvolger voor Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick. Versnick stapte uit de politiek na enkele al dan niet vermeende schandalen. De bevoegdheden van Versnick zullen dus zeker niet herverdeeld worden onder de collega's. Dat mag niet van de wet. Er is een decreet dat zegt dat er 6 gedeputeerden moeten zijn. Wie zijn opvolger wordt, daar beslist zijn partij Open Vld over begin volgende maand. De nieuwe gedeputeerde moet niet per sé een man zijn, of uit de regio Gent komen. Wel moet het sowieso iemand zijn die nu al provincieraads-lid is. Er zijn dus 14 kanshebbers. Versnick zelf was sowieso van plan om zijn carrière verder te zetten in de privé-sector. Hij voert zijn plannen nu versneld uit, zegt hij aan onze redactie.