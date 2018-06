In Hamme heeft N-VA haar lijst voorgesteld. Dat gebeurde gisteren in de oude molen in de Strijderslaan. N-VA wil zich als duo presenteren aan de kiezer, met op één Jan De Graef en op twee An Geerinck. N-VA zit in Hamme in de oppositie. De lokale afdeling kende in 2012 een grote groei. De partij pleit onder meer voor het bewaren van open ruimte, maar ook voor een beleid dat zich meer richt naar de inwoners.