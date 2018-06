N-VA Dendermonde-Sint-Niklaas maakt provincieplannen bekend

De jongste kandidaat die in onze provincie op een kieslijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen woont in Wetteren. Emiel Devos heet hij, en hij komt op voor de CD&V, onder de vleugels van burgemeester Alain Pardaen. Emiel is pas zeventien. In september, een paar weken voor de verkiezingen dus, wordt hij 18 en is hij dus meerderjarig. Veel jonger kan je dus haast niet op een lijst belanden. De jonge politicus is actief bij de scouts in Serskamp en wil zich, hoe kan het ook anders, inzetten voor de jeugd in Wetteren.